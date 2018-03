Ancora vandali a Città Giardino: distrutta colonnina sulla scalinata di via Cilento

Città Giardino sotto scacco dei vandali. Dopo i danni alle auto e nell'area di Ponte Nomentano, i soliti ignoti questa hanno preso di mira la scalinata di via Cilento. Qui ignoti hanno distrutto una delle tre colinnine di cemento che delimitano la fine della strada per poi gettare sugli scalini i pezzi mandati in frantimi.

Servono telecamere

Prima a denunciare l'atto vandalico la presidente del Comitato di Quartiere Città Giardino Simona Sortino che sulla propria pagina facebook ha postato la foto della scalinata per poi denunciare: "Nella notte è stata rotta e buttata per le scale la colonnina in muratura. Chiamata la Polizia Locale, questa mattina ha effettuato il sopralluogo. Aumentano gli atti vandalici a Città Giardino. Serve una maggiore presenza delle forze dell'ordine nel quadrante e la presenza delle telecamere, richieste dal Cdq Città Giardino al Prefetto, tramite l'assessore alla sicurezza uscente".

Ennesimo atto vandalico

A rilanciare il fatto anche il presidente del Comitato di Quartiere Talenti Manuel Bartolomeo: "Nella notte ennesimo atto vandalico nel cuore di Montesacro". Sono infatti tre gli atti vandalici registrati nell'ultimo mese di marzo nelle stesso quartiere del III Municipio di Roma. La notte del 21 marzo i soliti ignoti colpirono diverse auto che si trovavano in sosta fra il parco Simon Bolivar e Ponte Nomentano distruggendo i finestrini delle vetture prese di mira. Prima di allora, l'1 marzo, nel mirino dei vandali finì sempre Ponte Nomentano. In quel caso vennero imbrattati i muri con scritte con bombolette spray, oltre a danneggiare le mura e ad asportare i pali e la catena che delimita l'area pedonale del vecchio ponte simbolo del quartiere di Montesacro.