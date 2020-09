Coronavirus, dipendente positivo: chiusa sede del Municipio III

Un dipendente del Municipio III è risultato positivo al Coronavirus per questo è stata disposta la chiusura dell’ufficio anagrafico di via Umberto Fracchia, a Talenti. Sede vuota e inattiva nella giornata di oggi martedì 8 settembre per consentire le operazioni di sanificazione.

Municipio III: dipendente positivo: chiusa sede via Fracchia

“Il Direttore del Municipio ha già attivato il protocollo per la salvaguardia della salute dei dipendenti e ha coinvolto la Asl per il tracciamento dei contatti” - ha fatto sapere il minisindaco del Roma Montesacro, Giovanni Caudo. Finita l’operazione di sanificazione la sede riaprirà con il normale orario di apertura. “Ci dispiace per i disagi che i cittadini potranno subire ma la salvaguardia della salute di tutti impone questo passaggio”.

Coronavirus, casi positivi a Roma e nel Lazio

Nel Lazio sono 159, su quasi 10mila tamponi, i casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore. 119 sul territorio di Roma, 21 nella provincia, 19 nelle altre province del Lazio. Continua la prevalenza dei casi di contagio da rientro, con link anche dalla Sardegna.

In base all'ultimo bollettino emesso nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre, dall'assessorato alla Sanità, sono invece 4035 gli attuali casi positivi al Coronavirus registrati nella Regione Lazio. Di questi 359 ricoverati in degenza ordinaria, 9 in terapia intensiva, 3667 in isolamento domiciliare. 881 i deceduti da inizio pandemia, 7294 il totale dei guariti per 12210 casi esaminati da marzo a oggi.