La ciclabile si arrende al temporale: aperta un anno fa è già allagata

“Più che una ciclabile sembra la vasca di una piscina”. C’è dell’amara ironia nei commenti dei residenti di Conca d’Oro dove la nuova pista ciclabile alla prima pioggia battente si è allagata. Il tracciato rosso è scomparso sotto un lago di acqua piovana, un acquitrino sul quale galleggiano foglie, aghi di pino e detriti. Il tratto più colpito quello nei pressi del parcheggio del mercatino “rimasto sott’acqua a piogge terminate almeno da due ore” - denuncia Lucio Parlavecchio, residente del quartiere.

La ciclabile di Conca d'Oro allagata

Un percorso impraticabile con “il concreto rischio di scivolate per pedoni che non possono scendere dal marciapiede adiacente e per chi lo percorre con la bici”.

Eppure quella ciclabile non ha nemmeno un anno: aperta nell’ottobre scorso per unire la stazione della metro B1 alla fermata Val D’Ala che Regione Lazio e Municipio III puntano a riattivare. Il primo tassello di un progetto ben più ampio: la ciclovia delle Valli.

I residenti di Conca d'Oro: "Quartiere nel degrado"

Ma per la mini ciclabile di Conca d’Oro, un chilometro e mezzo circa da percorrere un po’ su strada un po’ all’interno del “pratone” delle Valli, non proprio un esordio vincente. Tra Campidoglio e Municipio III, nei mesi scorsi solerti ad intestarsi i meriti della realizzazione, qualcuno ora dovrà intervenire affinchè alla prossima pioggia il tracciato non venga nuovamente sommerso.

“Mentre c'è chi osanna questa pista, questa è la realtà dei fatti di un quartiere ormai nel degrado. Moderate piogge neanche troppo forti - la constatazione di Parlavecchio - la mettono in ginocchio”.