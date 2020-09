Su viale Jonio arriva la ciclabile “fast”: così da Talenti alla metro si andrà in bicicletta

Dal cuore di Talenti a Valmelaina, verso il capolinea della metro B1, in bicicletta. Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione della pista ciclabile transitoria che congiungerà via Gaspara Stampa a piazzale Jonio: 4,5 chilometri circa al lato di viale Jonio, una delle arterie principali del Municipio III, per consentire a chi vorrà di spostarsi sulle due ruote. E’ parte di quel piano da 150 chilometri di ciclabli “semplificate e non temporanee” varato dal Campidoglio in tempo di lockdown.

Su viale Jonio una ciclabile "fast" verso la B1

“Una soluzione, quella trovata dal RomaCapitale, che pur sposando in pieno una delle direttrici che più volte abbiamo indicato come necessaria per garantire la mobilità sostenibile del quadrante, non ci soddisfa perché così come sarà realizzata - in fretta e senza le necessarie attenzioni - rischia di innescare troppe problematiche, relative in particolare alla sicurezza in quanto le nuove piste transitorie saranno sprovviste di cordoli e di tutte le necessarie infrastrutture” - ha commentato il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo.

Il minisindaco del Roma Montesacro rimprovera al Campidoglio di non aver interagito con il Municipio III in fase di stesura e di attuazione del progetto. "Non mancheranno gli inconvenienti ma ormai la decisione è presa. Successivamente sarà attivato anche il prolungamento verso la ciclabile di Casal Boccone e verso via dei Prati Fiscali”.

Il sogno Ciclovia delle Valli

Un territorio, quello di Montesacro, che sulla ciclabilità attende la realizzazione della Ciclovia delle Valli: 9 chilometri in grado di cambiare il volto del Parco dell'Aniene. Il progetto è piaciuto quindi sarà tra i sedici finanziati dalla Regione Lazio nell'ambito del bando regionale sulle piste ciclabili nel triennio 2019-2021.

La ciclovia delle Valli si presenta come un anello ciclabile da realizzare tra Piazza Sempione, proprio viale Jonio e Prati Fiscali: un percorso dedicato alle due ruote che mette in collegamento le due stazioni della metropolitana B1 Jonio e Conca d'Oro. Nel mezzo anche le stazioni Nomentana e la futura Val d’Ala. Un tracciato dedicato alle due ruote, alla mobilità sostenibile e alternativa attraverso il quale tentare di liberare il quadrante, per quanto possibile, da auto e traffico sempre congestionato.

Nel progetto pure la connessione alle ciclabili Aniene e Nomentana, oltre che alla via Salaria: la nevralgica arteria che Piazza Sempione, dopo lo stop al TMB e la riqualificazione dell’ex Cartiera, vuole far rinascere. Punto di partenza, dopo la miniciclabile di Conca d'Oro, la transitoria lungo viale Jonio.

