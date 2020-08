Castel Giubileo, porta a porta flop: il quartiere è un muro di buste appese

Bidoncini stracolmi davanti agli ingressi delle palazzine, i lati delle strade trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto, scatoloni e sacchi di immondizia ovunque. La raccolta porta a porta a Castel Giubileo è disastrosa.

A Castel Giubileo raccolta porta a porta flop

Il ritiro dei rifiuti da parte di Ama va così a rilento che il quartiere è diventato un muro di buste appese. Centinaia quelle che per giorni restano sospese sulle ringhiere di recinzione di giardini e cortili: posizionate in alto per sottrarle a randagi e topi.

Le strade di Castel Giubileo sono muro di buste appese

Sono i residenti che però non si salvano da panorama indecente e odori nauseabondi. “Siamo esasperati da questa situazione, viviamo nella puzza perchè i rifiuti restano davanti alle nostre case, appiccicati a finestre e porte, per giorni. Paghiamo per un servizio che non esiste” - tuona Marco Baldinelli del Comitato di Quartiere Castel Giubileo.

La protesta delle periferie: “Abbandonati tra topi e puzza”

L’ennesima periferia del Municipio III soffocata dai rifiuti e pronta alla protesta. Se Cinquina pensa alla class action contro Ama, come già fatto dai residenti di Settebagni, e il quartiere Antamoro lancia un grido d’allarme perchè “abbandonato tra fetore, topi e cinghiali”, Castel Giubileo scenderà in piazza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Castel Giubileo protesta: “Toglieremo noi i rifiuti”

“Siamo pronti alla protesta” - annuncia il comitato di quartiere. L’appuntamento è per giovedì sera: “Faremo sentire la nostra voce togliendo i rifiuti da davanti le nostre case per portarli altrove, se non ci pensa Ama lo faremo noi. A modo nostro”.