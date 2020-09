I residenti denunciano, Ama pulisce: così Cinquina è tornata splendente

“Gli operatori Ama svolgono nelle modalità previste i servizi di igiene urbana e raccolta dei rifiuti anche nelle aree del quartiere di Cinquina in III Municipio” - così la municipalizzata risponde all’articolo di denuncia di RomaToday sulle condizioni della periferia del Roma Montesacro.

Cinquina invasa dai rifiuti

Un quartiere, quello di Cinquina, in cui da mesi i residenti lamentano la raccolta dei rifiuti a singhiozzo: le foto scattate lo testimoniano con i bidoncini condominiali su strada stracolmi di buste e cartoni, tanto pieni anche di umido e indifferenziato da sprigionare nell’aria “cattivo odore e attirare per le vie della zona topi, blatte e anche cinghiali”. Residenti esasperati tanto che 214 famiglie hanno già incaricato un legale di procedere con una class action nei confronti della municipalizzata per ottenere almeno la riduzione della Tari “di fronte al disservizio”.

Ama pulisce Cinquina: "Bidoncini vanno custoditi bene"

Solo dopo le segnalazioni il quartiere è tornato pulito, più che splendente. Bidoncini svuotati, marciapiedi e strade sgombri da qualsiasi tipo di rifiuto. E’ la Cinquina reclamata dai suoi abitanti ai quali Ama ricorda l'importanza del corretto conferimento dei rifiuti e la custodia dei bisoncini.

“È comunque di fondamentale importanza che i bidoncini per le varie tipologie di rifiuto, come stabilito per il servizio di raccolta ‘porta a porta’, siano custoditi nelle modalità prestabilite per evitare che possano diventare ricettacolo di rifiuti se collocati in aree esterne. Una squadra operativa di zona ha effettuato proprio per questo un intervento ad hoc nel pomeriggio di ieri (mercoledì 16 settembre ndr.). L’inosservanza delle regole stabilite - sottolinea Ama - può purtroppo anche accadere nelle vicinanze di aree come la Riserva Naturale della Marcigliana dove è stata segnalata la presenza di cinghiali, la cui eventuale diffusione in zone limitrofe, come ad esempio Cinquina, non può essere ovviamente materia di controllo da parte di Ama”.