Montesacro piange Vittorio Pietrosante: ex assessore in Municipio III

Montesacro piange Vittorio Pietrosante, ex assessore al Commercio del Municipio III. L'uomo si è spento in seguito ad una lunga malattia a soli 59 anni. Nel 2011 Vittorio Pietrosante fu eletto segretario del Partito Democratico nell'allora IV Municipio, due anni dopo le deleghe al Commercio e alle Attività Produttive del territorio nella giunta di Paolo Marchionne.

E' morto Vittorio Pietrosante: ex assessore

Attivista di Greenpeace, Amnesty International e Legambiente Pietrosante era conosciuto e benvoluto da tutti. Affabile e cortese. Grande appassionato di rugby.

I funerali di Vittorio Pietrosante si terranno oggi venerdì 28 febbraio alle 14:30 al Tempietto Egizio del Verano. "Per chi volesse partecipare come famiglia chiediamo di non portare fiori ma di fare una donazione all’AIRC nelle modalità che comunicheremo alla funzione" - ha fatto sapere il figlio Matteo.

Il saluto di Montesacro a Vittorio Pietrosante

Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia per la sua prematura scomparsa.

"Le nostre battaglie, le nostre vittorie, le nostre sconfitte, la nostra storia. Non cancelleremo niente, tutto rimane, tutto porteremo sempre con noi. Ti vogliamo bene e continueremo a volertene sempre. Che bello averti avuto come compagno. Mi mancheranno i tuoi abbracci e quel tuo carattere troppo simile al mio. Però, come dice questa bella foto, chi ha compagni non muore mai. Buon viaggio compagno Pietrosante" - ha scritto in un post su Facebook l'ex deputato del Pd, Marco Miccoli.

“Comandante Vittorio Pietrosante tu nel mio cuore e nei miei pensieri rimarrai sempre così . Ciao, riposa in pace. Un abbraccio a Paola Matteo e Livio” - il messaggio di cordoglio di Sara Alonzi, consigliera Pd in Terrzo.

"Ciao Vittorio! Torneremo a parlare di rugby prima o poi...." - il messaggio di Manuel Bartolomeo, ex consigliere di centrodestra in Municipio III.

"Ciao Vì, ciao grande" - il saluto della collega di Giunta Federica Rampini che ha postato una foto di loro sorridenti durante una delle tante operazioni di decoro partecipato sul territorio.

“Il M5S Municipio III si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vittorio Pietrosante assessore al commercio nella consigliatura Marchionne. La nostra vicinanza al figlio Matteo Pietrosante e a tutta la famiglia per questo grave lutto” - il post di Roberta Capoccioni, Daniela Michelangeli, Mario Novelli e Simone Proietti.

