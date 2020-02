Monti della Breccia, apre via Palmiano: così cambia il traffico a Colle Salario

Una strada che consentirà l'alleggerimento del traffico in una delle zone più congestionate della città: la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il presidente del III Municipio Giovanni Caudo hanno aperto al traffico via Palmiano, che collegherà via Camerata Picena con il quadrante di Colle Salario.

La realizzazione dell'infrastruttura è legata al piano di trasformazione urbanistica del comprensorio di Monti della Breccia e costituisce un collegamento alternativo al viadotto dei Presidenti per raggiungere il Grande raccordo anulare, liberando il quartiere dall'attuale traffico di attraversamento con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita.

Nel corso degli ultimi decenni, ha detto Raggi, "Roma si è espansa al di fuori delle regole del Prg con tante zone che nel corso degli anni Sessanta sono sorte spontaneamente e poi negli anni sono state ricondotte a una qualche legalità aggiungendo tutte le infrastrutture che mancavano, come fogne e strade. Adesso stiamo inaugurando per fortuna una nuova stagione: un privato, a seguito di una convenzione urbanistica, comincia realizzando prima le opere per i cittadini come strade, scuole e illuminazione, e' molto importante e si evita così di ripercorrere lo stesso errore fatto negli anni passati".



Questa strada, ha spiegato Caudo, "consentirà di arrivare dal Gra attraverso via Camerata Picena al nuovo quartiere in costruzione e al quadrante Bufalotta-Porta di Roma, che sara' accessibile direttamente dal Raccordo senza dover caricare ulteriormente la viabilità di Colle Salario. Non è una semplice strada, ma un ramo che completa un sistema viario al termine di una espansione senza precedenti che dal 2000 ha totalmente saturato il III Municipio, che oggi conta oltre 200mila abitanti, con interventi che non sempre hanno mantenuto le promesse per chi ha comprato casa, visto che molti cittadini ancora oggi reclamano i servizi essenziali".

"Nel quadrante di Monti della Breccia si sono viste, finalmente, prima le infrastrutture e poi le persone nelle case, sul modello di sviluppo urbanistico e sociale che a Roma abbiamo visto raramente e che soprattutto nel nostro municipio sarebbe servito applicare quando si sono costruiti interi quartieri come Porta di Roma. La ramificazione viaria di Via Palmiano inaugurata oggi permetterà un alleggerimento del traffico consentendo un nuovo accesso dal Grande Raccordo Anulare migliorando la viabilità e la vita di moltissimi cittadini, soprattutto nei quadranti di Colle Salario, Fidene e la stessa Porta di Roma", le parole di Matteo Zocchi, capogruppo della lista civica 'Caudo Presidente' nel III Municipio.

