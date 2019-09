Via di Francesco, Montesacro pronto ad accogliere i pellegrini: "Sì a valorizzazione cammino"

Anche il Municipio III si mette "in cammino" sulla Via di Francesco. Attraverso una delibera di Giunta Piazza Sempione ha aderito all'ampio partenariato tra gli Enti attivamente impegnati a valorizzare la Via di Francesco: l'itinerario di pellegrinaggio che unisce i luoghi della dedizione al Santo di Assisi.

La via di Francesco

Un percorso che si snoda tra Toscana, Umbria e Lazio per oltre 500 chilometri tra Santuari, antichi sentieri, borghi medievali, boschi, colline e paesaggi che esaltano la vocazione turistica dell'Italia che non vuole essere chiamata "minore".

Dai santuari della Valle Santa al Vaticano

Nel Lazio, la Via di Francesco collega i quattro Santuari della Valle Santa Reatina con il Vaticano: così il terzo municipio rappresenta la porta d'ingresso (o di uscita) da Roma per le migliaia di pellegrini di ogni nazionalità che si mettono ogni anno in cammino sulle orme del Santo Povero.

Il Municipio III in cammino sulla via di Francesco

"Occuparci della Via era un obbligo che sentivamo nei confronti delle molte associazioni che da anni lavorano alla valorizzazione del percorso ma è anche una grande occasione di scambio culturale e di valorizzazione delle risorse ambientali del nostro territorio" - ha commentato Stefano Sampaolo, vicepresidente del III Municipio.

Numerose le iniziative che ruotano intorno alla Via di Francesco, un patrimonio da valorizzare: "Marcatura del percorso nel terzo municipio e coinvolgimento delle scuole saranno le prime iniziative che inaugureranno un autunno all'insegna della Via di Francesco" - hanno annunciato Salvatore Paruta e Andrea Morbidelli, della segreteria operativa dell'accordo.