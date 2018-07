Riqualificazione di scuole e mercati: così la variazione di bilancio aiuta il Municipio III

L'Assemblea Capitolina ha approvato la sesta variazione al bilancio di previsione 2018-2020: una manovra del valore complessivo di 37 milioni di euro per il solo 2018 tra spesa corrente e in conto capitale.

Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020

La variazione interviene sul titolo primo e sul titolo secondo del bilancio della città toccando in particolare i servizi sociali, i lavori pubblici, lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture.

Dentro pure una cifra di circa 1,7 milioni di euro (cofinanziata con un contributo della Regione Lazio) destinata alla manutenzione straordinaria di palestre e altri impianti sportivi negli edifici scolastici pubblici della città.

Scuole e mercati: gli interventi del Municipio III

Tre le scuole del Municipio III che beneficeranno dei fondi destinati al progetto della Regione Lazio “Pronti Sport Via”: Alberto Manzi, Carlo Levi e Angelo Mauri.

Della somma complessiva 1,4milioni di euro andranno per la manutenzione e riqualificazione dei mercati rionali: oltre a quelli di San Basilio, Portonaccio e Tor Pignattara 3, una parte della cifra servirà per il Montesacro 1 già in parte rimesso a posto con i fondi investiti da Piazza Sempione.

Le ex minisindaca: "Investiamo ancora su scuole e mercati"

"Continuiamo ad investire sulla riqualificazione dei plessi scolastici e dei mercati rionali del nostro Municipio" - ha commentato la manovra del Campidoglio Roberta Capoccioni, ex minisindaca e ora consigliera d'opposizione del Municipio III, che della rinascita dei mercati rionali - con la riqualificazione del Menenia Agrippa, del Tufello e l'avvio di quella del Montesacro - ne aveva fatto un cavallo di battaglia.