Montesacro, palazzina senza elettricità da un giorno: "Famiglie e anziani lasciati soli"

Da oltre ventiquattro ore senza elettricità, al buio e senza acqua calda. Ascensore inutilizzabile, elettrodomestici e pc fuori uso. Impossibile lavorare da casa, aprire cancelli e tapparelle elettriche o farsi semplicemente una doccia dalle temperature non glaciali. Così da ieri mattina sono costretti i residenti di via Gran Paradiso, 84.

Montesacro: palazzina al buio da oltre ventquattro ore

Erano infatti le 9.30 circa della domenica quando, probabilmente in seguito al violento temporale, la centralina del palazzo è andata in tilt lasciando 12 famiglie, con qualche anziano al seguito, al buio.

La denuncia: "Nessuna risposta da Acea"

Dopo qualche istante di attesa immediato il tentativo di inoltrare la segnalazione ad Acea: "L'aspetto più assurdo - racconta Michele, uno dei residenti - è che il centralino per la segnalazione dei guasti non è raggiungibile. Non abbiamo avuto alcuna risposta e pertanto non sappiamo quando e se il problema verrà risolto".

Senza ascensore anziani bloccati in casa

La preoccupazione maggiore è per quei residenti della terza età che, orfani dell'ascensore, proprio non possono uscire: da oltre ventiquattro ore ostaggio del palazzo rimasto senza corrente elettrica.

L'allarme ignorato di via Gran Paradiso

"Oltre ad Acea - prosegue nel racconto l'abitante dello stabile in difficoltà - ho chiamato la Protezione Civile, la presidenza del Municipio III, il Gabinetto del Sindaco: nessuno ci ha ascoltati. Non è possibile che per qualche ora di pioggia dodici famiglie rimangano isolate".

Un intervento nel più breve tempo possibile quanto chiedono da via Gran Paradiso: "La nostra - lancia il grido d'allarme Michele - è una situazione drammatica ed emergenziale".