Parco Jonio, muretti imbrattati: telecamere e cultura contro il vandalismo

Amara sorpresa nei giorni scorsi a Valmelaina e Tufello: ignoti, probabilmente celandosi dietro buio della notte, hanno imbrattato con bombolette spray e frasi ingiuriose alcuni muri del Parco Jonio, quello riaperto con fatica e adottato da NSA Roma Nord.

Scarabocchi e frasi ingiuriose: vandali a Parco Jonio

I vandali si sono introdotti nei giardini sul tetto della metro Jonio scarabocchiando vetrate, muretti e cabine elettriche: sporcando quel parco tanto agognato dal quartiere e trasformato, con l'impegno degli street artists, pure in una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto. Ladri di biciclette e rispetto dell'ambiente i temi portanti.

Eppure il vandalismo non ha risparmiato quello spazio rinato grazie a volontari ed artisti e definito dalla Sindaca Raggi "un esempio per tutta la città". Graffiti, scarabocchi e stupide frasi lo hanno sporcato riportandolo per qualche giorno indietro nel tempo: nel periodo di massimo abbandono e incuria, quello prima dell'adozione.

Nei giardini della stazione Jonio volontari a lavoro

Condizioni inaccettabili per chi nel Parco Jonio investe tempo e risorse. Così i volontari di NSA Roma Nord, associazione di volontariato e protezione civile, sono intervenuti per ripristinare ordine e decoro.

"Siamo subito intervenuti per dare un segnale positivo e di presenza. A Parco Jonio stiamo organizzando manifestazioni ed iniziative culturali nella speranza di poter coinvolgere tutti i residenti del territorio, a partire dai più giovani, nella speranza che tutti sentano propri quei giardini rimessi in piedi con estrema fatica" - ha detto a RomaToday Gabriele Corradori, presidente di NSA Roma Nord.

Videosorveglianza per il Parco Jonio

Prevista poi l'installazione di un sistema di videosorveglianza: "Abbiamo già le telecamere e saranno installate sui lampioncini esistenti, stiamo aspettando che arrivi l'ok per utilizzare la corrente del Comune" - ha aggiunto il presidente.

Videosorveglianza ed eventi culturali contro vandalismo e abbandono

Dunque la videosorveglianza come deterrente, cultura e intrattenimento come strumenti di coesione sociale: affinchè il Parco Jonio, fatto rinascere e vissuto, possa davvero essere considerato da tutti come il giardino di casa propria. Da rispettare, tutelare e valorizzare.