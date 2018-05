Valmelaina, operai e agronomi a lavoro: via Conti sarà strada "nuova" e "verde"

Via Giovanni Conti, arteria principale di Valmelaina, diventa "strada nuova". Il viale che congiunge Valmelaina e Tufello al Viadotto Gronchi e a Vigne Nuove sarà completamente rifatto e messo in sicurezza. Questa volta davvero.

Addio alla striscia gialla "temporanea" da due anni

La strada saluta infatti quella striscia gialla disegnata sull'asfalto che l'amministrazione grillina nell'ottobre del 2016 aveva adottato come soluzione tampone: una semplice interdizione al transito sulla corsia resa impraticabile dalla fuoriuscita delle radici sul manto stradale. Un provvedimento temporaneo durato quasi due anni.

Rifacimento completo per l'arteria di Valmelaina

Per il suo superamento il piano "strade nuove" del Campidoglio ed il reperimento di risorse aggiuntive da parte del Municipio III.

Congiuntamente con i residui degli stanziamenti giubilari per la manutenzione stradale recuperati dal Dipartimento SIMU, finanziamento che servirà alla manutenzione del tratto Vigne Nuove/De Curtis, Piazza Sempione ha infatti reperito i fondi necessari al completo rifacimento di tutta la parte restante: 750mila euro la somma investita dal Roma Montesacro che così potrà godere del restyling completo dell'arteria di Valmelaina.

Via Conti strada nuova e che rimarrà verde

"Via Conti diventa una #stradanuova e rimane verde. Questo è un obiettivo che ci eravamo prefissati ed abbiamo raggiunto" - ha annunciato l'ex minisindaca del Municipio III, Roberta Capoccioni sottolineando come i lavori, "al fine di essere completamente risolutivi", prevedano il coinvolgimento degli agronomi del Comune "che verificheranno la salute degli alberi all'avvio de cantiere e la tenuta degli stessi durante l'intervento".

"I pini che dovessero venir rimossi a causa del rifacimento del manto verranno sostituiti con alberi che non impatteranno negativamente sulla manutenzione futura della sede stradale" - la rassicurazione dalla candidata Cinque Stelle alla presidenza del Montesacro.

"Il cantiere, inoltre, è stato pensato in maniera da limitare al massimo i disagi alla popolazione anche considerando la presenza del mercato coperto di Val Melaina e del notevole afflusso di cittadini che vi si servono. I temporanei disagi per la cittadinanza - ha concluso Capoccioni - saranno ripagati con una #stradanuova verde, sicura e pensata per durare a lungo".