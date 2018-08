Zozzoni in azione a Valmelaina: materassi in strada e oBike trasformata in pattumiera

Valmelaina presa di mira da zozzoni e incivili. Materassi scaricati lungo il marciapiede, cartacce in terra e una delle oBike trasformate in una vera e propria pattumiera: così questa mattina si è risvegliato il quartiere del Municipio III.

Lungo via di Valle Melaina, arteria principale della zona, ignoti hanno scaricato tre materassi lerci e consunti al lato della strada, accanto alla fermata del bus e ai cassonetti lindi e vuoti; altri hanno pensato di trasformare il cestino della due ruote in sharing, depredata anche del sellino, in una sorta di campana del vetro gettando li le bottiglie di birra consumate.

Uno scenario che ha mandato su tutte le furie i residenti. "E' vergognoso" - commenta qualcuno sotto il video postato in rete.

"Quella piazza è diventata il bronx" - rilancia Lorella, residente del quartiere che ha girato e diffuso le immagini riferendosi allo slargo dell'ex mercato. Una piazza "fantasma", terra di nessuno, sempre più preda di incivili e sbandati.