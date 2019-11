Choc a Val Melaina: accusa malore mentre passeggia e muore in strada

Choc a Val Melaina dove un uomo si è accasciato in terra ed ha perso la vita, presumibilmente per un malore. La tragedia intorno alle 13:00 di martedì 26 novembre in via di Valle Melaina, all'altezza di via Stampalia, davanti a decine di persone che attendevano il bus alla vicina fermata dei mezzi pubblici.

E' stata una pattuglia del Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale a notare l'uomo in terra sul marciapiede con alcune persone intorno per poi fermarsi e cercare di aiutare l'anziano.

Sul posto presente anche personale sanitario che ha tentato la rianimazione ma senza successo. La persona è deceduta e su disposizione del magistrato di turno messa a disposizione dei familiari.