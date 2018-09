Il week end degli zozzoni: verso Stazione Jonio è discarica a cielo aperto

Cassonetti stracolmi di rifiuti, marciapiedi di più. A Valmelaina è slalom tra buste di immondizia, cartoni e scatoloni abbandonati sul ciglio della strada, ai piedi delle pattumiere colme e maleodoranti: una vera e propria discarica a cielo aperto nel percorso che porta tanti pendolari verso Stazione Jonio, capolinea della B1.

Slalom tra i rifiuti a Valmelaina

Un week end di bagordi per gli "zozzoni" del quartiere che hanno trasformato via Scarpanto in un vicolo sudicio e impresentabile: montagne di scatoloni, sacchi neri con i residui di potature, immondizia, abiti usati sparsi sul marciapiede e addirittura un vecchio scaldabagno.

Un mix deprecabile di rifiuti migrati verso Valmelaina e inciviltà. A denunciare il risveglio di quell'angolo di Municipio III soffocato dall'immondizia uno dei residenti: "E' una cosa indegna. Il cassonetto è pieno ed insufficiente perchè in tanti che prendono la metro buttano qui la loro immondizia".

Che dire poi dei lasciti di notti brave tra cartoni di birre e bottiglie: "Residui di feste e bagordi che si protraggono fino a tarda notte, forse c'entra anche qualche negoziante. Faremo le segnalazioni del caso" - dice Fabio del Comitato Indipendente Valmelaina immortalando le pessime condizioni di via Scarpanto in un video.

Le segnalazioni sugli "zozzoni" di Roma

In questo caso nessun responsabile diretto "catturato" dalle immagini, rintracciato e multato. Gli "zozzoni" a Roma, dal centro alle periferie, sono sempre in agguato: la guerra a suon di segnalazioni non basta.

Servirebbero, oltre a maggior senso civico, più accertatori, controlli e sanzioni salate. Perchè la sola buona volontà dei romani più collaborativi è un argine troppo debole alla dilagante inciviltà che si somma ad un servizio di raccolta dei rifiuti sempre in affanno.