Valmelania: passante spinto dal branco, gettato a terra e poi rapinato del cellulare

Hanno avvicinato un uomo in via Sarteano, lo hanno spinto, gettato a terra e poi derubato del cellulare, di 180 euro e di una catenina in oro. E' successo nel pomeriggio del 7 agosto.

A segnalare la rapina, mediante numero unico di pronto intervento, la stessa vittima, che ha fornito ai poliziotti del Reparto Volanti e del commissariato Fidene Serpentara, intervenuti sul posto, la direzione di fuga e le descrizioni dei tre rapinatori. Intercettati dopo poco dagli agenti, i tre sono stati arrestati. Tra gli autori della rapina anche un minorenne.