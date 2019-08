"Hai una sigaretta?", poi minaccia e ferisce un giovane con il coccio di una bottiglia

Sono stati momenti di panico, in zona Valmelania, nella serata di ieri quando intorno alle 21 gli agenti del reparto volanti della polizia di stato e quelli di commissariati Vescovio e Fidene Serpentara, hanno accertato che un uomo, dopo essere entrato in un negozio per acquistare una birra, l'ha pagata e poi l'ha lanciata a terra.

Quindi si è allontanato ma poco dopo ha aggredito una coppia di ragazzi a cui dopo averli minacciati, aveva chiesto una sigaretta.

Al diniego di questi, ha colpito all'avambraccio il ragazzo ferendolo con la bottiglia rotta. Rintracciato, è stato identificato per un magrebino di 35 anni e, malgrado abbia tentato di aggredire i poliziotti intervenuti, è stato bloccato e disarmato.

Durante il trasporto in commissariato ha danneggiato l'auto di servizio. Arrestato, dovrà rispondere di tentata rapina, danneggiamento aggravato ai beni dello Stato, lesioni aggravate, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.