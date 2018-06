Stop alla raccolta dei tappi: dopo sei anni Valmelaina saluta il progetto solidale

Dopo sei lunghi anni giunge al termine TappiAmo...Valmelaina: il progetto solidale di Agorà Valmelaina nato dallo slancio dei membri dell'associazione e dalla loro voglia di impegnarsi nel campo del sociale.

I risultati di TappiAmo Valmelaina

Sessanta punti di raccolta in tutto il territorio capitolino con la maggior concentrazione, ovviamente, in quello del Municipio III; 28 tonnellate di tappi raccolti e una lunga serie di iniziative in favore degli altri dei bambini e dei più deboli: disabili, detenuti o nuclei familiari fragili.

Dal 2012 a oggi il ricavato della raccolta dei tappi ha permesso all'Agorà Valmelaina di realizzare sogni e donare a chi ne aveva più bisogno attimi di felicità o necessarie attrezzature.

Sedie a rotelle, deambulatori, abiti e generi alimentari destinati al Centro di Aiuto per la Vita oltre che ben sei edizioni della Befana di Valmelaina: un 6 gennaio di pura magia e divertimento per i più piccoli del quartiere.

Si ferma il progetto di Agorà Valmelaina

Un percorso, talvolta faticoso e complesso, che giunge al termine. "E' stato un cammino meraviglioso, pieno di soddisfazioni. Con gli anni però le dinamiche familiari e non sono cambiate, ci sono priorità diverse" - ha scritto l'associazione Agorà Valmelaina.

Da qui la scelta sofferta di abbandonare il progetto con un sentito ringraziamento a tutti coloro che negli anni hanno contribuito a renderlo virtuosa realtà: scuole, attività commerciali e, immancabilmente, i donatori di tappi.

La Befano 2019 sarà speciale

Nessun testimone da passare direttamente, solo l'auspicio che qualcuno possa prendere spunto e ricreare una rete di contatti per far nascere una nuova e indipendente raccolta di tappi.

"Abbiamo comunicato pubblicamente la nostra scelta, ma passeremo di persona in tutte le attività e le scuole che ci hanno sostenuti per spiegare meglio le nostre motivazioni" - ha detto a RomaToday Fabio Loreti, di Agorà.

Per TappiAmo Valmelaina un arrivederci, più che un addio. Con i residui di cassa l'associazione organizzerà la Befana 2019: "Sarà un'edizione speciale" - promettono.