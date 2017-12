Piove dal tetto della scuola: due secchi e uno straccio per evitare lago e scivoloni

Ingresso a rischio allagamento e scivoloni nella scuola Pietro Verri di via Costantino Perazzi, nel Municipio III. Un'infiltrazione d'acqua sul soffitto dell'androne talmente tanto evidente da costringere il personale scolastico a correre ai ripari per eliminare una fonte di rischio per l'incolumità di alunni e docenti.

A scuola secchi e stracci per raccogliere l'acqua

Così da un paio di giorni proprio, prima delle scale che conducono alle aule, nella scuola Verri sono stati piazzati due secchi di plastica, una sedia come transenna e uno straccio per tenere asciutta la piccola porzione interessata dalla perdita.

L'accusa: "In Municipio III scuole fatiscenti"

"Scuole fatiscenti in Municipio III" - ha tuonato il presidente del Comitato di Quartiere Talenti, Manuel Bartolomeo. "La scuola ha più volte segnalato la situazione agli uffici comunali ma, nonostante vari sopralluoghi, non si è trovata ancora soluzione al problema che si protrae ormai da circa 4 anni, ma che a sempre peggiorando. Questo punto specifico è l’accesso alle classi del piano superiore e alla palestra, l’amministrazione riesce a trovare una risoluzione definita prima che il problema degeneri?" - ha chiesto l'ex consigliere di centrodestra.

L'Ufficio Tecnico del Municipio III a lavoro

E sulla scuola Verri Piazza Sempione è già a lavoro. "Il Municipio ha ricevuto la comunicazione in merito al disagio della scuola di via Perazzi nella giornata di ieri (mercoledì 13 dicembre ndr.), ho subito sollecitato l'intervento del nostro Ufficio Tecnico che è già a scuola per le necessarie verifiche" - ha detto a RomaToday l'assessore alla Scuola del Municipio III, Gilberto Kalenda.

Un bocchettone otturato o un verticale rotto le cause che, secondo i primi rilievi, avrebbero generato l'infiltrazione. "Appena certi della causa, con tutte le precauzioni del caso, verrà effettuata la riparazione. Si tratta tuttavia di un intervento piuttosto ordinario: faremo tutto - ha aggiunto Kalenda - a regola d'arte per evitare che possa riaccadere".