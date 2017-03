A Valmelaina una piazza "fantasma" tra rifiuti e fetore: il Municipio tenta acquisizione

Cumuli di rifiuti che traboccano dai cestini, aiuole come pattumiere, lastricato imbrattato e scheggiato, manutenzione inesistente e un senso di incuria profondo e diffuso così come il cattivo odore dato da sporcizia e da pulizie li mai effettuate se non in modo saltuario e per opera dei volontari.

Così si presenta la piazza dell'ex mercato di Valmelaina: orribile biglietto da visita del quartiere e ingresso degradato verso la nuovissima Stazione Jonio. Ma non solo. Quel piazzale è anche il ritrovo per molti anziani e bambini della zona: per tanti addirittura l'unico vista la difficoltà - 270 scalini o la salita vertiginosa di via Gran Paradiso le strade percorribili - di raggiungere i giardini realizzati sul tetto del capolinea della metro B1.

A rendere così la piazza, a dire il vero ancora area cantiere, un annoso contenzioso tra Roma Capitale e i proprietari dei box sottostanti: un braccio di ferro legato al PUP che per anni ha negato al cuore di Valmelaina manutenzione e decoro.

Nell'era del Sindaco Marino la promessa, proprio ai microfoni di RomaToday: per la piazza la Giunta guidata dal chirurgo genovese avrebbe dovuto lavorare alla modifica del rapporto tra privato e pubblico per chiedere ai proprietari dei box di pagare un canone attraverso il quale il Municipio, che si era impegnato ad anticipare 20mila euro per la manutenzione straordinaria, avrebbe poi effettuato i lavori necessari "per ridare dignità e bellezza al quartiere". Dopo quattro mesi da quell'annuncio la fine dell'esperienza Marino in Campidoglio con le aspettative del quartiere del Municipio III disattese e una piazza destinata ad essere "non piazza".

Ma chissà ancora per quanto. Piazza Sempione sta infatti lavorando per acquisire quella superficie a patrimonio: l'annuncio è arrivato direttamente dalla minisindaca Roberta Capoccioni: "E' stata avviata la procedura per l'acquisizione dell'area superficiale PUP 318 in via Scarpanto" - ha scritto la presidente.

"La conclusione dell'iter burocratico e delle verifiche necessarie alla presa in consegna dell'area e delle opere - ha tenuto a specificare - renderà possibile la presa in carico della manutenzione e della pulizia della Piazza da parte del Municipio".

Dunque ora bisognerà attendere che la burocrazia faccia il suo corso: intanto però in quella piazza terra di nessuno, dove Ama in realtà non può intervenire, servirebbe comunque un intervento di sanificazione per evitare che anziani e bambini, o semplici avventori, trascorrano del tempo tra fetore e sporcizia.