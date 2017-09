Bando deserto: nelle scuole del Municipio III mancano banchi e sedie

Banchi e sedie che non bastano, giardini e spazi esterni nel verde selvaggio, ancora nessuna derattizzazione: queste le condizioni di alcune scuole del Municipio III a una manciata di giorni dalla prima campanella.

In Municipio III scuole senza banchi e sedie

A denunciare lo stato delle cose il consigliere del Pd, Yuri Bugli. "A meno di tre giorni dall'apertura riceviamo preoccupanti segnalazioni dalle scuole del territorio: a causa di un bando andato deserto ad agosto, che non si sa quali problemi abbia avuto, mancano banchi e sedie per intere classi delle elementari e ancora per moltissimi istituti siamo ben lontani dalla più basilare pulizia del verde esterno".

A rischiare un'apertura senza arredi consoni la scuola Vico al Nuovo Salario, ben più estesa la problematica del verde incolto e delle mancate derattizzazioni per le quali il Municipio III, reperiti circa 20mila euro, procederà ad un affidamento diretto.

Affidamento diretto per le derattizzazioni

"In tema di derattizzazioni l'integerrima amministrazione a Cinque Stelle sta provvedendo a un affidamento diretto, visto che è stata incapace di trovare i fondi necessari per tempo" - incalza Bugli non risparmiando critiche alla Giunta del Montesacro.

Il monito del Pd: "Giunta si occupi delle scuole"

"Mi domando se questa volta la presidente Capoccioni, magari coadiuvata da un signore che dicono essere assessore all'Ambiente (Domenico D'Orazio ndr.), abbia intenzione di occuparsi delle scuole del Municipio o se ritengano - ha concluso polemico Bugli - che siano strutture poco utili che rallentano soltanto la loro intangibile azione amministrativa".