Guasto alla rete elettrica: Monte Cervialto e Nuovo Salario restano senza corrente

Monte Cervialto e Nuovo Salario senza corrente. A causa di un guasto alla rete elettrica dalle ore 11.30 circa di oggi lunedì 18 novembre parte delle abitazioni di quel quadrante sono rimaste “al buio” per più di due ore.

Monte Cervialto e Nuovo Salario senza corrente

In casa luci spente ed elettrodomestici inutilizzabili, investite dal fuori servizio temporaneo anche alcune attività commerciali.

Tante le chiamate dei residenti ai centralini di Acea per capire che cosa stesse succedendo e in quanto tempo il guasto sarebbe stato risolto.

Guasto alla rete elettrica: Acea al lavoro

“Areti (società di distribuzione di energia elettrica del Gruppo Acea ndr.) informa che a causa di un guasto manca energie elettrica in via Patmo, 30 e dintorni. I nostri tecnici stanno intervenendo, ci scusiamo per il disagio” – il messaggio ascoltato a ripetizione dal numero Acea per la segnalazione guasti. Il codice di avviamento postale di riferimento è lo 00139.

Da Piazzale Ostiense immediatamente inviate le squadre per ripristinare la normalità nel minor tempo possibile.

“Dalle 11:40 a casa mia manca la corrente. Da quasi due ore sono senza elettricità con frigorifero e freezer da alimentare, gli acquari da salvaguardare. Penso però agli anziani o di chi ha bisogno per necessità fisiche o di malattia della corrente” – ha scritto a RomaToday Lucio, residente a via Monte Cervialto.

Manca luce a via Calcinaia: “Va e viene”

Senza energia elettrica anche qualche utenza di via Calcinaia, nei pressi di piazza Filattiera. Li la corrente, così raccontano i residenti, dopo il primo stop prolungato ha avuto oltre un'oretta di intermittenza.

Nel corso della mattinata senza elettricità anche il Gran Caffè di via Monte Cervialto, 191: “Si è trattato di un guasto temporaneo minimo, fortunatamente qui non abbiamo avuto grandi disagi” – dicono dal bar. Indenne quello di fronte, il DNA Caffè. Senza problemi pure le palazzine di Piazza Vinci, a meno di 200 metri da piazza Filattiera.

“Il problema – spiegano da Monte Cervialto – ha toccato alcune delle utenze dal civico 151 a salire”.

Nella mattinata tutte in attesa che ritornasse la corrente. E così è stato: "luce fu" intorno alle 14. Nessun black out: a Monte Cervialto e Nuovo Salario solo un guasto improvviso e temporaneo. Prontamente risolto.