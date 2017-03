Mercato Valmelaina, bonificata area parcheggio: "Passo verso soluzione problematica"

Operazioni di bonifica per l'area su via Giovanni Conti accanto al Mercato di Valmelaina. Un terreno di proprietà dell'Inps utilizzato da molti come parcheggio ma nel tempo divenuto una vera e propria discarica a cielo aperto sulla quale per anni hanno affacciato i banchi posti all'esterno del fabbricato che ospita i vari box.

Sul finire del 2016 la bonifica preliminare e le recinzioni tirate su dall'Inps su impulso di Piazza Sempione per arginare il "degrado incontrollato". A distanza di qualche mese in via Conti sono tornati gli addetti alla pulizia restituendo un piazzale lindo e decoroso.

"INPS ha provveduto a bonificare l'area precedentemente recintata. L'intervento sollecitato ha restituito il decoro necessario. Questo è solo un ulteriore passo del cammino che porterà all'acquisizione di tutta l'area ed alla risoluzione di una questione che si trascina dal 1999 ma che nessuna amministrazione pare abbia mai affrontato con determinazione" - ha commentato a margine dell'operazione l'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio, dicendosi certo che tutte le parti in causa vorranno arrivare ad una conclusione soddisfacente della problematica. "Passo dopo passo ci riusciremo" - ha assicurato l'esponente della Giunta Capoccioni.