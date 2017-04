Mercatino del rovistaggio a Valmelaina, arriva presidio fisso: ma l'alba è tra il ciarpame

Presidio fisso della Polizia Locale di Roma Capitale in via Giovanni Conti a Valmelaina per contrastare commercio illegale e degrado. Ad annunciarlo la minisindaca del Municipio III, Roberta Capoccioni, con parte della sua Giunta impegnata da tempo sulla questione "mercatino del rovistaggio".

Sul grande viale di Valmelaina, proprio ai bordi del mercato rionale regolare, ogni giorno sorgono decine di "banchi" irregolari: lenzuoli stesi su marciapiedi e aiuole per vendere merce frutto del rovistaggio nei cassonetti e di provenienza più che dubbia. Noti invece fetore insopportabile e igiene inesistente.

Una piaga, quella del mercatino del rovistaggio di Valmelaina, mai estirpata: nei mesi scorsi il lancio della task force da parte di Piazza Sempione con gli abusivi a tornare però ai propri posti subito dopo il passaggio di operatori di Ama e vigili urbani.

A nulla è servita la costanza di controlli e sequestri: il mercatino del rovistato, forte anche di una clientela più che coraggiosa, è sempre li. Così il Municipio III, in accordo con la Polizia Locale, ha scelto la via del presidio fisso: "La lotta al commercio di materiale proveniente da rovistaggio si fa più serrata" - ha scritto la minisindaca presentando la novità alla cittadinanza.

Un ostacolo, a due giorni dall'applicazione di tale misura, già aggirato dai venditori abusivi: i "banchi" di ciarpame, pronti a sparire alla vista dei vigili, sono sorti con le prime luci dell'alba invadendo ancora il marciapiede di via Conti.

"Via Conti, prima delle sette? Non c'è problema: vigili urbani, AMA e istituzioni si alzano presto" - la sfida lanciata dall'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio, agli "operatori" del mercatino del rovistaggio.

A Valmelaina dunque su quel fronte qualcosa si muove: la speranza è che costanza e impegno prima o poi vengano ripagati con decoro e marciapiedi liberi. Ad oggi però cantare vittoria appare prematuro.