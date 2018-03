La neve ingabbia ancora Valmelaina: alberi pericolanti e strada chiusa

A Valmelaina si sentono ancora gli effetti delle intemperie della scorsa settimana: gli alberi di via Giovanni Conti, arteria principale del quartiere, non hanno retto il peso della neve e la furia delle raffiche di vento divenendo a tutti gli effetti pericolanti.

Alberi pericolanti in via Conti

Uno stato di rischio che, dallo scorso 26 febbraio, ha decretato la chiusura della strada: via Conti è infatti interdetta al traffico tra via delle Vigne Nuove e via Antonio de Curtis in entrambe le direzioni.

Deviati i bus 38 e 336: i percorsi temporanei

Transennamenti in seguito ai quali sono stati ridisegnati anche i percorsi dei mezzi pubblici: deviate infatti le linee 38 e 336, anch'esse in entrambi i sensi di marcia.

I bus dei due collegamenti in direzione dei capolinea di Porta di Roma e di via Quarrata, raggiunta via Monte Massico, proseguono su via Capraia, via Monte Resegone e via delle Vigne Nuove.

In direzione opposta, da via delle Vigne Nuove, deviano lungo via Monte Resegone e via delle Isole Curzolane.

Da qui la 336 ritrova il percorso abituale, mentre la 38 prosegue su via Monte Rocchetta, viale Jonio e piazzale Jonio, da dove riprende l'itinerario consueto.

Via gli alberi "spacca" asfalto dal cuore di Valmelaina

Una strada, via Conti, in attesa di completo rifacimento: l'arteria di Valmelaina, dove la messa in sicurezza da oltre un anno è rappresentata solo da una striscia gialla disegnata sull'asfalto, era stata indicata dall'ex Giunta Capoccioni come priorità.

Al centro dell'intervento proprio la rimozione di quelle alberature che oggi insidiano la viabilità del quartiere: l'intenzione era quella di sostituirle con altre la cui gestione non influisca in maniera gravosa sui futuri costi di manutenzione della strada. Eliminare dossi e radici spacca asfalto l'obiettivo perseguito.

Via Conti in attesa del rifacimento completo

Congiuntamente con i residui degli stanziamenti giubilari per la manutenzione stradale recuperati dal Dipartimento SIMU, con i quali sarà finanziata la manutenzione del tratto Vigne Nuove/De Curtis, il Municipio III aveva reperito pure i fondi necessari al completo rifacimento di tutta la parte restante.

Circa 750mila euro la somma trovata da Piazza Sempione per il restyling dell'arteria di Valmelaina con l'avvio dei lavori, previo espletamento della gara, previsto nei primi mesi del 2018.