Incendio a Val Melania: motorini e un cassonetto distrutti dalle fiamme

Incendio nella notte tra il 31 luglio e l'1 agosto a Val Melania. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da appurare, sono scoppiate in piazza Civitella Paganico, all'altezza dell'angolo con via Vaglia. Sul posto la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Il rogo ha distrutto un cassonetto dei rifiuti, coinvolgendo poi tre Honda Sh e un Piaggio Beverly. Le lingue di fuoco hanno danneggiato e annerito anche due fioriere. Le indagini chiariranno le cause dell'incendio, al momento nessuna pista è esclusa.