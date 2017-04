Ladri di biciclette torna a Valmelaina grazie ai writers

Prende forma il nuovo Parco Jonio, quello in cima alla stazione della metro B1 da cui trae il nome. Il giardino, inaugurato appena due anni fa insieme al capolinea della metropolitana, di recente è stato affidato alla NSA Roma Nord che dovrà provvedere all'apertura e chiusura dei cancelli, alla manutenzione e alla sicurezza dell'area.

Da inizio marzo, con il parco chiuso per la mancata sussistenza degli standard di sicurezza, i volontari di NSA Roma Nord lavorano senza sosta per restituire al meglio alla collettività quello spazio di aggregazione così prezioso in un quartiere da questo punto di vista assai carente.

"In queste settimane abbiamo provveduto a ripristinare i cancelli, fare interventi di giardinaggio e piantumazione oltre che di pulizia e messa in scurezza. A breve, grazie all'aiuto di Retake verrà ridipinto il muretto e i lucernai saranno ripuliti. Provvederemo poi a chiudere, affinchè non divenga zona di abbandono o degrado, la parte che non ci è stata concessa" - ha detto a RomaToday Gabriele Corradori, presidente di NSA Roma Nord.

E nei giardini di Stazione Jonio ci sarà spazio anche per l'arte. Nel parco sono infatti arrivati alcuni tra i writers più noti che stanno realizzando opere d'arte sul muro di cinta nel quale, ancora work in progress, si intravedono già i soggetti inconfondibili di Moby Dick. Ma su quelle pareti rivivranno anche alcune delle scene più celebri di Ladri di biciclette, il capolavoro di De Sica in cui appare proprio il quartiere di Valmelaina. Un omaggio al Cinema italiano ma anche alla Valmelaina che fu "deciso da Comitati di quartiere e realtà del territorio".

L'inaugurazione dei giardini di Stazione Jonio e della galleria d'arte a cielo aperto è in programma entro la fine del mese: Valmelaina si appresta così a ritrovare la sua "piazza" in cima al capolinea della B1.