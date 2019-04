Val Melaina: rubata e bruciata la corona dei partigiani. Presidio Pd "contro la barbarie"

Neanche il tempo di festeggiare la Liberazione, che il III Municipio di Roma diventa scenario di un atto doloso. Ignoti hanno rubato e bruciato la corona di fiori depositata sotto la lapide in via Scarpanto è stata incendiata nella notte. Nel luogo simbolo dove ieri è partito la camminata del 25 aprile.

Sull'asfalto, in molti, hanno notato i resti carbonizzati della corona posta sulla lapide. Per la pulizia sono intervenuti sul posto i componenti del comitato case popolari Tufello ed Asia USB. Poi il municipio ha provveduto alla nuova corona.

Immediato il commento denuncia di Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio: "Mai come in questo momento il 25 aprile deve essere un momento di riflessione sul nostro presente, per non farsi consumare. Per non tacere sulle cose che realmente contano. Per affermare valori e principi irrinunciabili, come quello di restare umani. La Resistenza ogni giorno. Tutti i giorni"

"Oggi alle 17 invito tutti i cittadini a un presidio democratico e antifascista per denunciare l'oltraggio alla memoria e per riaffermare la nostra distanza da chi vuole riportarci indietro, nella barbarie", ha poi concluso. Il sit-in si terrà questa sera in via Scarpanto 9. Tutta la cittadinanza è invitata.