A Colle Salario arriva lo spazzamento meccanizzato di Ama

Proseguono le operazioni di ripristino del decoro e pulizia delle strade in Municipio III. Dopo gli interventi che hanno toccato una parte di Montesacro, Talenti e Settebagni, sabato 11 febbraio sarà la volta delle strade di Colle Salario.

Gli operatori e i mezzi di Ama arriveranno in via Serra de’ Conti, via Force e Largo Montedinove. Un quadrante dove, con l'apposita disciplina di traffico aperta, sarà istituito il divieto di sosta 0/24 con zona rimozione e restringimento della carreggiata al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni.

"Fatti, non chiacchiere" - il laconico commento dell'Assessore all'Ambiente in Municipio III, Domenico D'Orazio, che come di consueto ha invitato i cittadini alla collaborazione.