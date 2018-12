Valmelaina, in funzione il centro d'accoglienza: per i senzatetto docce e pasti caldi

A Valmelaina in funzione il centro di accoglienza per senzatetto e famiglie in difficoltà voluto dal Municipio III nell'ambito del Piano Freddo: 200 metri quadri, concessi da Farmacap, che nella notte possono ospitare fino a 25 persone.

Il centro di accoglienza per senzatetto del Municipio III

Un rifugio accogliente e caldo per senza fissa dimora e indigenti attivo 7 giorni su 7, dalle ore 18 alle ore 9 del mattino.

In via Ottorino Gentiloni garantiti ricovero notturno, pasti serali caldi e colazioni offerti con l'aiuto di Enti e Associazioni di volontariato.

Impegnati anche i Servizi Sociali del Municipio che offriranno alle persone in difficoltà che lo vorranno il supporto verso nuovi percorsi di vita, "per un progetto concreto di inclusione sociale nel territorio" - ribadiscono da Piazza Sempione.

Il porto sicuro di Valmelaina: letti e pasti caldi

Dunque nel cuore di Valmelaina, per chi ne ha bisogno, c'è un porto sicuro nel quale ripararsi. Oltre a posti letto e pasti, il centro di accoglienza per senzatetto del Municipio III comprenderà di base anche altri due servizi: le docce a disposizione di uomini e donne volte a contrastare il freddo e l’assideramento, nonché a dare sollievo e il trasporto verso via Ottorino Gentiloni.

La "navetta" verso il centro di accoglienza

La navetta per il centro, un Fiat Doblo con pedana per trasporto disabili messo a disposizione dalla Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus, partirà tutti i giorni da Piazza Sempione alle ore 17.30, facendo una fermata intermedia in via di Valle Melaina (angolo Via Ventotene) alle ore 17.45.

A disposizione del Servizio anche il numero di cellulare (3425348189) attivo per le segnalazioni di persone senza fissa dimora. Per informazioni sul Servizio, fanno sapere dal Roma Montesacro, ci si potrà invece rivolgere al Segretariato Sociale del Municipio III al numero 06-69604652/653, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.