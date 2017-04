A Vigne Nuove tutti pazzi per l'ecostazione Ama: "Sarà appuntamento fisso itinerante"

A Vigne Nuove si è svolto il primo appuntamento con l'ecostazione mobile di Ama nella quale le utenze domestiche sono state chiamate a conferire rifiuti ingombranti, elettrodomestici e oli esausti: un'ottima occasione per il popoloso quartiere per liberarsi di alcuni di questi materiali senza dover arrivare a Bufalotta o Ateneo Salesiano.

Un'iniziativa che, tra larga partecipazione e ottima organizzazione, ha fatto registrare un grande successo tanto che Piazza Sempione sta pensando di replicarla. "La collaborazione tra Municipio, Comune e Ama ha segnato un punto di svolta importante. La prima giornata di raccolta ingombranti effettuata con l'ecostazione mobile ha avuto un successo che è andato oltre le più rosee aspettative. Segno che la cittadinanza è pronta al cambiamento" - ha commentato a margine la minisindaca del Municipio III, Roberta Capoccioni.

"Tra i vari ingombranti portati nello spiazzo a Vigne Nuove tantissimi oggetti, mobili o elettrodomestici integri e funzionanti che facilmente potrebbero prendere la strada del riuso creativo creando possibilità di lavoro a riparatori, restauratori e artigiani in grado di dare nuova vita ed utilizzo a ciò che oggi andrebbe in discarica" - ha aggiunto assicurando come Piazza Sempione riproporrà presto l'iniziativa "con l'intenzione di farne un appuntamento costante in giro per il nostro territorio".

"Il nuovo piano rifiuti, per funzionare e liberare Roma dal degrado - ha concluso la Presidente Capoccioni - ha bisogno di azioni innovative, e siamo felici che I cittadini ne siano consapevoli protagonisti".