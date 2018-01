A bando gli stalli del mercato Valmelaina Nuova: "terra di mezzo" da oltre vent'anni

Dopo gli investimenti per la ristrutturazione ed il rilancio dei mercati Montesacro I e Tufello il Municipio III, alle prese con il contrasto al commercio abusivo e alle irregolarità, stringe sul mercato Valmelaina Nuova: quello tra Vigne Nuove e via Gino Cervi.

Mercato Valmelaina Nuova: a bando 25 posteggi

Con una direttiva la Giunta ha infatti impartito al Direttore della Territorio, Ambiente e Attività di emanare un avviso pubblico per l'assegnazione di 25 autorizzazioni e concessioni per il mercato saltuario Valmelaina Nuova: un modo per "regolarizzare l'occupazione dell'area pubblica secondo norme e regolamenti vigenti".

Mercato "irregolare" dal 1997

Già perchè dal 1997, anno nel quale il mercato si è spostato in via Gino Cervi da Largo Augusta Genina, nulla era stato fatto per regolarizzare la posizione dei venticinque operatori in attività il martedì e il venerdì. Un'irregolarità lunga oltre vent'anni.

Il Municipio III: "Regolarizziamo ambulanti"

"Con il bando per l'assegnazione dei posteggi del mercato saltuario Valmelaina Nuova abbiamo fatto ciò che non era mai stato fatto in venti anni. Questa amministrazione persegue la regolarizzazione del commercio ambulante in maniera netta, continua e trasparente" - ha commentato l'assessore al Commercio del Municipio III, Simone Proietti.

L'obiettivo è dunque quello di regolarizzare il mercato e consentire agli operatori di esercitare la propria attività in un quadro di certezza normativa.

Dal 1997 nessun bando e nessuna osp

"Sembra incredibile ma non lo è. Dal momento della sua istituzione nel 1997 ad oggi - rammenta Proietti - nessuno mai aveva ravvisato l'ovvia necessità di definire gli stalli e metterli a bando come doveroso per qualsiasi spazio pubblico che viene adibito ad attività commerciale. Vent'anni anni senza nessun bando, senza alcun controllo e senza che - ha concluso Poietti - nessuno richiedesse l'Osp. Un'assurda 'terra di mezzo'.".

Dopo l'espletamento del bando la musica al Valmelaina Nuova cambierà: venticinque banchi regolari, ligi alle norme e anche in grado, attraverso l'occupazione di suolo pubblico, di versare qualche migliaia di euro nelle casse del Municipio III.