Ruba coltello dopo aver mangiato nel locale e va via senza pagare, poi minaccia gli agenti

Prima si è seduto al tavolo della paninoteca, ha mangiato e bevuto. Poi, come su nulla fosse, ha rubato un coltello dal locale e se ne è andato senza pagare. E’ accaduto in un esercizio commerciale di viale Adriatico, a Montesacro, intorno all’1:00 della notte del 5 novembre.

Quando sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Fidene Serpentara, l’uomo ha iniziato a minacciarli opponendosi al controllo. Bloccato ed identificato per un 28enne magrebino, è stato condotto negli uffici di Polizia dove è stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per minacce aggravate.