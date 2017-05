A Vigne Nuove si combatte il bullismo: primo torneo "Io Touch, no Bullo"

Scuola e sport uniti per sensibilizzare e combattere il fenomeno del bullismo. Mercoledì 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso la palestra dell’ITCG Carlo Matteucci in via delle Vigne Nuove 262, si terrà la terza tappa del Torneo "Io Touch, no Bullo".

L'iniziativa, patrocinata dal Municipiio Roma III, è parte del progetto Rugby per Tutti, promosso dalla Federazione Italiana Rugby e organizzato dalla ASD Barbarian Schools Rugby Club.

Il Touch rugby è una disciplina riconosciuta dalla Federazione Italiana Rugby in cui i giocatori, anziché entrare in contatto con placcaggi, intercettano gli avversari con un tocco di entrambe le mani sulle spalle dello stesso avversario. "Il Touch rugby - fanno sapere gli organizzatori del torneo - è utile per dare una maggiore fruibilità del gioco a tutti gli appassionati, anche a coloro che temono maggiormente il contatto fisico".

L’intento del torneo “Io Touch, no Bullo” è quello di sensibilizzare i partecipanti e le famiglie al delicato tema del bullismo. L'appuntamento è dunque lanciato: il 10 maggio a Vigne Nuove, in attesa della finale che si terrà il 31 all'IIS Croce Aleramo, un'occasione per tutta la comunità per essere partecipe e parte attiva nell'affrontare una tematica che non può essere riposta ai margini di pensieri e dibattito.