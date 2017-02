Tufello, topo nel cassetto della materna: genitori chiamano i Nas

Topo a scuola, succede ancora alla Monte Ruggero del Tufello. Il ratto è stato rinvenuto all'interno di uno dei cassetti dove i bambini custodiscono oggetti per la didattica e i disegni. Un ritrovamento che ha mandato su tutte le furie i genitori che hanno deciso di denunciare l'accaduto ai Nas, con qualcuno che ha scelto pure di non mandare i propri figli a scuola.

"A seguito delle segnalazioni alcuni genitori apprendiamo che presso la scuola dell’infanzia Monte Ruggero nel III Municipio, dove avevamo già denunciato l’abbandono del plesso, è stato ritrovato un topo all’interno dei cassetti. Una situazione allarmante che ha indotto alcuni genitori a non portare i propri figli a scuola, presentando una denuncia ai Nas" - fanno sapere gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera ed Emiliano Bono ricordando come la stessa materna fu chiusa un anno fa per circa una settimana proprio a seguito dell'intervento degli stessi Nas.

"Sembra - proseguono Ghera e Bono - che la dirigenza scolastica abbia già chiesto già da tempo la derattizzazione agli uffici municipali ma a quanto pare nessuno ha mosso un dito".

Da qui il nuovo attacco all'amministrazione a Cinque Stelle accusata di non avere un’adeguata calendarizzazione degli interventi di derattizzazione.

"Crediamo che sia giunto il momento che la presidente del Municipio si dia una svegliata e risolva l’intollerabile problema dell’igiene nelle strutture scolastiche, in particolare - concludono da Fratelli d'Italia - quelle che accolgono bambini piccoli”.