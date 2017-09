Tufello, ufficio anagrafico chiuso: solo un cartello ad avvisare i cittadini

Tendine tirate giù all'ufficio anagrafico del Tufello, quello collocato al box numero 7 del mercato rionale di Piazza degli Euganei. Rinnovo e duplicato della carta d’identità, iscrizione al portale, certificati ed estratti anagrafe, autentiche atti notori: i servizi forniti dalla piccola sede distaccata degli uffici del Terzo. Almeno fino al 28 giugno scorso.

Sportello anagrafico del Tufello: chiuso dal 28 giugno

Già perchè lo sportello anagrafico del mercato Tufello ad oggi è chiuso. Sul sito istituzionale nessun avviso, se non quello della chiusura estiva programmata dal 18 giugno al 1 settembre: dell'eventuale prolungamento e delle cause del mancato servizio di questi giorni nessuna traccia.

Ad avvisare l'utenza solo un semplice cartello di carta che parla di "sospensione dello sportello" con chiusura a partire dal 4 settembre, il lunedì in cui i servizi avrebbero dovuto riprendere l'attività a pieno regime.

Un cartello per avvisare l'utenza

"E' assurdo che ad avvisare la cittadinanza della chiusura dello sportello anagrafico ci sia solo un semplice foglio datato 5 settembre, senza timbro e firma del Direttore del Municipio. Questa chiusura improvvisa e non annunciata sui canali telematici - ha denunciato Manuel Bartolomeo, presidente del Comitato di Quartiere Talenti a RomaToday - ha causato molti disagi all'utenza e rischia di provocarne altri anche al personale degli anagrafici che è oberato di lavoro e vede una della sedi non più operativa. Per 'qualcuno' - conclude polemico l'ex consigliere di centrodestra - questa è la modalità giusta per essere vicino ai cittadini".

Anagrafico al Tufello: sportello sospeso

Non pochi coloro arrivati davanti al box n.7 e costretti ad andare altrove per sbrigare le proprie pratiche. Una mancata riapertura dopo l'orario estivo, o una chiusura improvvisa, che ha generato un po' di smarrimento. "Sospensione dello sportello anagrafico" - si legge sul cartello di Piazza degli Euganei: se temporanea o definitiva non è dato saperlo.