Lavori sulla rete idrica: il Tufello rimane senza acqua

Venerdì senza acqua per alcune delle utenze del Tufello. Per eseguire urgenti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica presente in via Capraia, Acea ha comunicato che sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 9 alle ore 16 del 31 agosto 2018.

Per il Tufello dunque sette ore, salvo imprevisti, senza acqua.

Tufello senza acqua il 31 agosto

Le vie del quartiere del Municipio III interessate dalla sospensione idrica sono: via Capraia, da via Isole Curzolane a via Cimino, e via delle Isole Curzolane, da via Capraia a via Monte Scalambra.

"Per i casi di effettiva necessità - scrive Acea Ato2 in una nota - potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06.57994116. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800130335".