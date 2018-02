Doppia fuga di gas alla materna: bambini evacuati e scuola chiusa

Cancello sbarrato alla scuola dell'infanzia Monte Cardoneto, al Tufello. La materna è stata chiusa a scopo precauzionale dai Vigili del Fuoco, intervenuti su segnalazione del personale e dei genitori per valutare entità e pericolosità di una fuga di gas.

Tufello: 80 bambini evacuati

Il primo intervento lunedì scorso con i Vigili del Fuoco ad evacuare gli 80 bambini presenti, poi trasferiti in una palestra adiacente. La seconda chiamata, sempre per il forte odore di gas proveniente da alcuni angoli del plesso, il mercoledì successivo con la chiusura della scuola decisa insieme agli addetti di Italgas.

Una fuga di gas chiude la scuola Monte Cardoneto

"A seguito della rottura delle tubazioni del gas nel cortile della scuola i Vigili del Fuoco insieme all'Italgas hanno deciso di chiudere la scuola e monitorare nei prossimi giorni i valori del gas fino a che non saranno in sicurezza e quindi sotto la soglia del pericolo" - si legge nell'avviso affisso dalla Direzione fuori dal cancello.

La prima segnalazione a novembre

Dunque bambini a casa, almeno per le prossime due settimane. "La nostra prima segnalazione risale al mese di novembre: c'era una fuga di gas dai locali seminterrati della scuola ma ci è stato detto che era tutto sotto controllo e non c'era alcun pericolo. Lunedì il problema si è ripresentato tant'è che molte famiglie - ha raccontato un papà a RomaToday - senza garanzie, hanno scelto di tenere i propri figli a casa".

Le famiglie tra disagi e timori

Poi, appena un paio di giorni dopo, la chiusura. "Prima di mercoledì sera alla Monte Cardoneto non si è visto nessuno dal Municipio: siamo stati lasciati senza informazioni, in balia degli eventi. Se non fosse stato per noi genitori e per la scuola nessuno si sarebbe interessato del problema" - incalza adirato.

Notevoli i disagi alle famiglie, piccolini tutti dai tre ai cinque anni a casa senza certezza sulle soluzioni alternative: "Siamo ancora in attesa di sapere se i nostri figli verranno momentaneamente trasferiti e ospitati in altre strutture del territorio".

Accanto alla materna chiusa una primaria

Ma non solo Monte Cardoneto, il guasto della scuola dell'infanzia fa sentire i propri effetti anche alla primaria Angeli della Città dove le lezioni sono regolari: "Questa scuola avrà il pranzo trasportato e non più cucinato in loco per almeno un mese, visto che anche presso la stessa verrà installato un nuovo contatore e creato un nuovo impianto di tubazioni. Oltre gli aspetti tecnici, i genitori - ha detto l'ex vicepresidente della commissione scuola in Municipio III, Emiliano Bono - sono fortemente preoccupati per l'incolumità dei propri figli, visto l'estrema vicinanza al plesso Monte Cardoneto".