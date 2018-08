Il cuore del Tufello soffoca tra i rifiuti: Piazza degli Euganei è una discarica

Cestini dai quali traboccano rifiuti, cartacce sparse nei vialetti e nel bel mezzo delle aiuole, intorno erba incolta e incuria: soffoca tra sporcizia e immondizia Piazza degli Euganei, cuore pulsante del Tufello.

Piazza degli Euganei soffoca tra i rifiuti

Uno scenario degradato e indecoroso proprio sotto gli occhi dei residenti, con i più anziani a passare li intere giornate, e degli avventori del mercato rionale.

Un biglietto da visita per nulla ottimale per una piazza negli ultimi tempi davvero in decadenza. Ancora chiuso lo sportello anagrafico al box n.7 così il Tufello si ritrova orfano di servizi e decoro.

L'attacco alla Giunta Caudo: "Tante promesse, fatti zero"

A denunciare la situazione Emiliano Bono, esponente del centrodestra del Municipio III: "Piazza Euganei al Tufello è completamente immersa dall'immondizia e lasciata nel più totale abbandono e incuria sia nelle zone dove si siedono i tanti cittadini anziani sia negli spazi verdi. Vogliamo ricordare alla Giunta Caudo, fresca vincitrice delle elezioni qui in III Municipio, che a promesse son stati bravissimi ma a fatti direi che rasentiamo lo zero assoluto" - ha scritto in una nota.

La richiesta a Piazza Sempione è quella di attivarsi per la riapertura dell'anagrafico e per un intervento urgente di bonifica e pulizia di Piazza degli Euganei "ma in generale - conclude Bono - di tutto il quadrante Tufello-Valmelaina".