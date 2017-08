Il Tufello teme un inverno da brividi: "troppi morosi", così Ater ridurrà il riscaldamento

Afa e caldo non abbandonano la Capitale eppure c'è già chi pensa all'inverno e lo fa non senza timori. E' il caso degli inquilini dell'Ater di Roma raggiunti in pieno agosto dalla comunicazione dell'Azienda relativa alla riduzione del servizio di riscaldamento.

Ater di Roma: "Troppi morosi, riduciamo riscaldamento"

"Si informa l'utenza che, a partire dalla prossima stagione invernale 2017-2018, il servizio di riscaldamento subirà una riduzione delle ore di accensione a causa dell'alta morosità riscontrata dall'azienda nel pagamento delle quote di competenza" - si legge nell'avviso che Ater ha allegato alla bolletta d'affitto di settembre.

Una missiva con la quale l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del comune di Roma invita anche i morosi a regolarizzare, entro 45 giorni dal ricevimento della lettera, le proprie posizioni debitorie già contestate tramite diffide e avvisi: "In caso contrario - avverte Ater - si procederà al distacco di ogni singolo alloggio insolvente dall'impianto centrale".

Ater riduce riscaldamento: la preoccupazione degli inquilini

Una lettera che non lascia spazio alle interpretazioni e che ha già sollevato proteste e rimostranze: alla rabbia del Municipio XI con Trullo e Corviale in prima linea, si aggiunge quella degli inquilini del Tufello. Dei "regolari" che non ci stanno a battere i denti per colpa dei morosi.

"Non saranno toccate dal provvedimento le famiglie che pagano regolarmente. Gli interventi saranno principalmente concentrati nelle zone più abbienti e non di toccheranno quelle che vivono maggiori disagi. Come accade per gli altri operatori di luce ed acqua, si interverrà in maniera mirata. Ci sono inquilini che sono autonomi ed altri che hanno le utenze collegate ad una colonna generale. Nei casi in cui questo sarà possibile, s’interverrà andando a ridurre e poi a chiudere le forniture di quelli che sono morosi. L’Azienda non può più permettersi regalie” - aveva specificato una fonte interna dell'Ater.

Gli inquilini Ater del Tufello: "Riduzione sarà per tutti"

Ma al Tufello regna la diffidenza. "Abbiamo parlato con Ater e, dopo un attesa al telefono di 35 minuti, ci hanno confermato quanto scritto sulla lettera: per colpa dei morosi anche chi paga regolarmente l'affitto avrà una riduzione delle ore di riscaldamento. Nella lettera - dicono a RomaToday da via Monte Ruggero - non è specificato che ridurranno il riscaldamento solo ai morosi e ci hanno fatto sapere che, avendo queste comunicazioni, la riduzione potrebbe riguardare tutti". Sul caso dunque tanta l'incertezza: sugli orari della probabile riduzione o sulle fasce garantite nessuna comunicazione ufficiale. "Sapremo qualcosa di più sulle prossime bollette"- la speranza degli inquilini.

Tufello, rivolta contro morosi e Ater: "Cacci chi non paga"

Così il Tufello annuncia già rivolta. "Dobbiamo riunirci e chiedere il supporto di un legale. Occorre iniziare una battaglia subito" - dicono gli inquilini Ater di via Monte Ruggero. "Ater sa bene chi sono i morosi. L'azienda è in fallimento, i palazzi cascano a pezzi anche per colpa di chi non paga, sarebbe ora di cacciarli tutti" - il grido di rabbia di un abitante del quartiere popolare del Municipio III.

Notizie certe e rassicurazioni quanto attendono gli inquilini pronti a riunioni, manifestazioni e proteste: "Non passeremo un inverno al gelo per colpa dei morosi".