I topi non spaventano Piazza Sempione: "Ripristineremo condizioni ottimali nelle scuole"

Ancora un caso di topi a scuola nel Municipio III. Ieri nella materna di via Monte Ruggero al Tufello è stato infatti rinvenuto un ratto: l'esemplare è stato scovato all'interno di uno dei cassetti per il materiale didattico mandando su tutte le furie i genitori che hanno addirittura invocato l'intervento dei Nas.

Da li la polemica dell'opposizione con Fratelli d'Italia a denunciare la vicenda e accusare l'amministrazione a Cinque Stelle di non aver provveduto ad un'adeguata calendarizzazione degli interventi di derattizzazione dedicati ai plessi scolastici.

Repentina e chiara la replica della presidente della Commissione Scuola, Donatella Geretto: "Dal giorno del nostro insediamento, come amministrazione, abbiamo affrontato - tra gli altri - l'annoso problema della presenza di ratti che minacciano con la loro sgradita presenza la tranquillità degli studenti e di tutti coloro che lavorano e vivono gli ambienti scolastici" - ha scritto in una nota ricordando come nel novembre scorso sia stato approvato dal parlamentino di Piazza Sempione un suo atto in merito.

Una questione seguita costantemente dal Municipio III con il Dipartimento "che - ha spiegato Geretto - pur dispiegando per intero le proprie risorse, si trova in difficoltà nel agire in maniera efficace in quanto il problema è comune, come in passato, a tutta Roma".

Ma nonostante ciò, fanno sapere da Piazza Sempione, in collaborazione con il Dipartimento e con il personale scolastico, la Commissione Scuola "monitora in maniera costante tutti i plessi".

Una situazione dalla soluzione non facile, ammettono dal Municipio III: "Siate però certi - ha assicurato la consigliera Geretto - che l'amministrazione è presente ed agisce nell'ambito delle proprie risorse per preservare o ripristinare le condizioni igieniche ottimali nelle scuole per le quali ha competenza".