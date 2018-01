Lavori straordinari sulla rete idrica: al Tufello mattina senza acqua

Tufello senza acqua il 25 gennaio. Alcune strade del quartiere del Municipio III, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete, vedranno quattro ore di sospensione idrica.

Via delle Isole Curzolane senza acqua

L'intervento ad opera di Acea riguarderà le tubature di via delle Isole Curzolane, angolo via Scarpanto. Così giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, rimarranno senza acqua le utenze di via Scarpanato, da via Monte Ruggero a via delle Isole Curzolane; via Monte Petroso insieme a vie e vicoli limitrofi.

Possibilità autobotte al Tufello

Per i casi di effettiva necessità, fanno sapere da Acea e Piazza Sempione, potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.

Per eventuali segnalazioni è invece possibile contattare il numero verde 800-130-335.