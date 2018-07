Lavori di manutenzione: mercoledì 1 agosto niente acqua a Monte Cervialto, Tufello e Val Melaina

Acea ATO 2 comunica che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria su una condotta situata in via Monte Cervialto, è necessario sospendere il flusso idrico sulla stessa mercoledì 1° agosto 2018.

Di conseguenza dalle ore 09:00 alle ore 22:00 dello stesso giorno si verificherà mancanza di acqua nelle seguenti vie: Via Camillo Iacobini, via Monte Cervialto, via Gabrio Casati, via Cesare Fani, via Ettore Sacchi, piazza Ottaviano Vimercati, piazza Dell’ateneo Salesiano, via Alessandro Fortis, via Di Valle Melaina, via Delle Isole Curzolane (da via Di Valle Melaina a piazza Degli Euganei), via Ivanoe Bonomi (da via Monte Cervialto a via Ottorino Gentiloni), via Filippo Antonio Gualtiero, via Del Gran Paradiso, via Stampalia, via Gorgona, via Ventotene, via Scarpanto (da via Monte Ruggero a Viale Jonio), Piazzale Jonio.

Potranno verificarsi abbassamenti di pressione o mancanze d’acqua anche nelle vie limitrofe a quelle citate.



Al fine di limitare i disagi, dalle ore 09:00 alle ore 22:00 del 1° agosto verrà predisposto un servizio alternativo tramite stazionamento di autobotti nelle

seguenti arterie: via Monte Cervialto, angolo Via Filippo Antonio Gualtiero; via Isole Curzolane, angolo Via Monte Petroso.



Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130335.

"Acea ATO 2", si legge in una nota, "scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua".