Fuga di gas al Tufello: strada chiusa e bus deviati

Fuga di gas al Tufello dove i pompieri hanno chiuso a scopo cautelativo la strada. La chiamata intorno alle 12:20 di sabato 24 agosto quando i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti al civico 39 di via delle Isole Curzolane per presenza di gas in strada.

Sul posto una Squadra di pompieri, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Servizio. Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto, ha iniziato a effettuare rilievi strumentali per l'individuazione della perdita di gas.

A scopo cautelativo è stato interdetto il transito veicolare su via delle Isole Curzolane, altezza via Monte Rocchetta, in direzione via delle Vigne Nuove. Deviata la linea bus Atac 90.