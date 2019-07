Infiltrazioni d'acqua sul contatore elettrico: chiuso il poliambulatorio Asl di Vigne Nuove

Niente visite, prestazioni specialistiche, analisi e vaccinazioni nel poliambulatorio Asl di via Dina Galli: la struttura, ospitata nei locali Ater e gestita dalla Roma1, è infatti temporaneamente chiusa al pubblico.

Chiuso il poliambulatorio Asl di via Dina Galli

A decretare porte serrate e sportelli inoperativi un guasto improvviso, ossia una perdita d'acqua sul contatore elettrico che ha costretto i Vigili del Fuoco a chiudere il presidio sanitario a tutela dell'incolumità pubblica. Già da questa notte il personale della Asl era al lavoro per tentare di risolvere il problema: materiali a rischio deterioramento spostati altrove, così come i vaccini portati in ambienti idonei e a temperatura.

Questa mattina gli utenti sono stati dirottati verso i poliambulatori adiacenti. "Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tutte le forze dell'ordine per il tempestivo intervento" - ha scritto la Asl Roma1 dando la comunicazione della chiusura del poliambulatorio.

Poliambulatorio via Dina Galli: quando riapre

Uno stop ai servizi che durerà ancora per qualche giorno. A quanto si apprende nella struttura di via Dina Galli ci sarebbero ancora delle perdite d'acqua non riparate: fuoriuscite che non permettono, per questioni di sicurezza, la riaccensione del quadro elettrico.

"Nel poliambulatorio di via Dina Galli stanno effettuando ancora delle verifiche - fa sapere la Asl. "Per riaprire la struttura ci vorrà qualche giorno, auspichiamo che la riparazione del guasto avvenga entro la fine della settimana".