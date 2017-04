Piazza degli Euganei, mercato e anagrafico nell'abbandono: "Tufello dimenticato"

Cartelli vandalizzati, aiuole selvagge, cestini dai quali traboccano rifiuti e cartacce sparse su vialetti e panchine. Così si presenta Piazza degli Euganei al Tufello, quella dove sorgono mercato rionale e uno sportello distaccato dell'ufficio anagrafico.

"La stessa piazza che fu rimessa a nuovo durante la consiliatura con Cristiano Bonelli presidente oggi si presenta in uno stato di totale degrado e abbandono: risulta essere assolutamente abbandonata a se stessa sia nella pulizia che nella cura delle aiuole. Mi spiace che l'attuale assessore all'ambiente e la Presidente del Municipio non si curino di questo quadrante del Municipio" - ha scritto in una nota il consigliere di FdI, Emiliano Bono, non risparmiando aspre critiche all'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio.

"Speravamo che il buon Assessore così bravo a farsi selfie e prendersi meriti su secchi dell'immondizia appena ripuliti e sempre pronto in prima linea su Facebook fosse anche in grado di assicurare che, una piazza del Municipio frequentata da tante persone con mercato rionale e con sportello anagrafico annesso, fosse costantemente tenuta in ordine e non abbandonata a se stessa" - ha rincarato la dose il vicepresidente del Consiglio accusando l'attuale maggioranza di essersi dimenticata di quartieri come Tufello e Valmelaina.

Pulizia, sfalcio dell'erba e ripristino di almeno tre contenitori per i rifiuti quanto chiesto dagli scranni di Fratelli d'Italia per il cuore del Tufello in evidente sofferenza.