Paura al Tufello: crolla un pino in via Monte Calvo

Paura al Tufello questa mattina dove un grosso pino, posizionato all'interno di uno dei lotti popolari di via Monte Calvo, è crollato in strada. Il crollo alle ore 10: l'albero si è letteralmente accasciato in strada, dove si trovavano due auto, rimaste danneggiate.

A causare il crollo problemi all'impianto radicale. Le radici, evidentemente danneggiate o malate, sono venute letteralmente via dal cortile.