Morto in un incendio al Tufello: la vittima era un disabile che viveva in casa con la madre

Ha provato a salvare il figlio ma non c'è stato nulla da fare. Tragedia al Tufello dove un uomo disabile, un cittadino italiano di 57 anni, che viveva in casa con la madre è morto in seguito all'incendio divampato all'interno di un appartamento al terzo piano di via delle Isole Curzolane 190.

L'allerta ai soccorritori è scattata intorno alle 19:30 di martedì 16 luglio quando decine di telefonate hanno indicato la presenza di un incendio con del fumo che usciva da una finestra dell'immobile posto all'incrocio con via Monte Màssico, nel cuore del popoloso e popolare quartiere del III Municipio Montesacro.

Messa in salvo la madre, rimasta intossicata assieme alla vicina di casa che viveva al secondo piano dello stabile, per l'uomo i soccorritori nulla hanno potuto se non constatarne il decesso. Il 57enne è stato trovato carbonizzato nel letto della sua camera da notte.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco intervenuti con due squadre, un'autobotte, il caro autoprotettori e l'autoscala, gli agenti delle Volanti e del Commissariato Fidene-Serpentara di Polizia e le ambulanze del 118. Trasportate in ospedale la madre della vittima e la seconda condomina, spente le fiamme l'appartamento è stato dichiarato inagibile.

Da accertare le cause che hanno determinato l'incendio, fra le ipotesi quella che la vittima stesse fumando una sigaretta nel letto dove è stato poi trovato privo di vita, ma la polizia non esclude al momento altre piste. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione del medico necroscopo.