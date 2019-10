Missione Prevenzione & Salute: al Tufello il villaggio delle Misericordie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Nei giorni 5 e 6 ottobre p.v., all’interno dei festeggiamenti in onere di Maria Assunta in Cielo, che si terranno presso la Parrocchia di S. Maria Assunta al Tufello, i volontari della Misericordia di Roma S. Romano, metteranno a disposizione della cittadinanza che vive una situazione di marginalità all’interno del quartiere, degli ambulatori specialistici solidali, che consentiranno a quanti vi avranno accesso la possibilità di avere delle consulenze mediche gratuite. Molte le specializzazioni presenti, grazie alla disponibilità dei medici che hanno offerto il loro tempo: Angiologia (Dr.ssa R. Martocchia), Cardiologia (Dott. F. Costa) e Otorinolaringoiatria (Dr.ssa D. Giannasca e Dr.ssa S. Cisternino). Sarà attivo anche un servizio di misurazione della vista, offerto dall’Ottica Visual House nonché, grazie alla collaborazione con l’Associazione di medicina sociale “Patrono d’Italia” – Roma, ci sarà la possibilità di effettuare l’esame baropodometrico, un esame non invasivo consistente nell’analisi completa della postura e delle distribuzioni del carico sui piedi. In questa due giorni dedicata alla salute non ci si è limiterà a prendersi cura dei pochi che purtroppo potranno beneficiare degli ambulatori, ma ci saranno anche dei momenti dedicati alla prevenzione aperti a tutti, con una conferenza finalizzata alla conoscenza e alla prevenzione del Diabete (sabato 6 ore 16,00 presso il teatro parrocchiale), tenuta dal Prof. F. Costantino del Policlinico Umberto I, ma anche degli stands informativi sul movimento delle Misericordie e della loro attività: BLS-D nozioni sul Basic Life Support and Defibrillation (massaggio cardiaco); la Protezione Civile – buone pratiche di prevenzione e utilità in casi di emergenza e tanto tanto altro. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno tramite il patrocinio del III Municipio di Roma Capitale.

L’elenco completo degli ambulatori con gli orari e la possibilità di prenotazione sarà a disposizione nella segreteria parrocchiale, negli orari d’apertura, in via Monte Massico 14, da lunedì 23 settembre 2019.

